Seray Sever ikiz bebek bekliyordu doğum gününde üzen haberi paylaştı mesaj yağdı: "Entübe olarak sağlık mücadelesi veren..."
Seray Sever ikiz bebek bekliyordu doğum gününde üzen haberi paylaştı, ünlü isme sosyal medyada mesaj yağdı. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sever, doğum gününde üzen haberi takipçileriyle paylaştı. Ev haliyle pastasını üfleyen Seray Sever babasının entübe edildiğini duyurdu. "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" diyen Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor..
27.02.2022 09:45 - Son Güncelleme: 27.02.2022 09:51
Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."
"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."