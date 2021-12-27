Seray Sever hamile! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle ikiz bekleyen 4 aylık hamile Seray Sever bebeklerin cinsiyetini açıkladı

"ANNE OLMAK İÇİN 8-9 KEZ TEDAVİ GÖRDÜM"

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seray Sever, yaşadığı mutluluğunu paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Sever, "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi.