Seray Sever hamile! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle ikiz bekleyen 4 aylık hamile Seray Sever bebeklerin cinsiyetini açıkladı
4 aylık hamile olan Seray Sever bebeklerin cinsiyetini açıkladı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle mutlu bir evliliği olan Seray Sever'den müjdeli haber geldi. Hamilelik haberini doğrulayan Seray Sever, ikiz bebeklerinin cinsiyetini de duyurdu. "Seray Sever tüp bebek yaptı" iddiasına da ünlü isimden yanıt gecikmedi. Seray Sever ile eşi Eray Sünbül 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı...
SERAY SEVER HAMİLE!
Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle ikiz bekleyen 4 aylık hamile Seray Sever bebeklerin cinsiyetini açıkladı.
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, bir süredir eşi Eray Sünbül ile sakin bir hayat yaşıyor. Bebek sahibi olmak için uzun süredir tedavi gören 48 yaşındaki Sever, şimdilerde 4 aylık ikiz bebeklerine hamile.
"ANNE OLMAK İÇİN 8-9 KEZ TEDAVİ GÖRDÜM"
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seray Sever, yaşadığı mutluluğunu paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Sever, "Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti Allah'a dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız" dedi.