Seray Sever güzeller güzeli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! Alya ile Sofia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Gören hayran kaldı
Seray Sever ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen Nisan ayında evliliklerini iki çocukla taçlandırmış ve ikiz kızları Alya ile Sofia'yı kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne Seray Sever, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medyada ilgi odağı olan Alya ile Sofia'ya aralarında Gonca Vuslateri, Selçuk Yöntem, Safiye Soyman, Şükran Ovalı'nın da bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Seray Sever'in güzeller güzeli ikizleri...
15.06.2022 21:15 - Son Güncelleme: 15.06.2022 21:25
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sezaryen doğum yapan Sever, 19 Nisan'da ise ikizlerine kavuşmuştu.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Çiçeği burnunda anne Seray Sever, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.