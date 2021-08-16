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Haberler Magazin Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever, son paylaşımıyla dikkat çekti. Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile birlikte yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Seray Sever'in Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

16.08.2021 18:31 - Son Güncelleme: 16.08.2021 23:24
Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 20 Nisan 2018 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

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Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Eşi Eray Sünbül ile sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Seray, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu.

Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu, eşi Eray Sünbül ile birlikte yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Sever'in, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımı yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı

Programının final yapmasının ardından soluğu Bodrum'daki eşi Eray Sünbül'ün yanında alan Sever'in paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı.

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