Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı
Seray Sever genç eşiyle yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever, son paylaşımıyla dikkat çekti. Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile birlikte yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Seray Sever'in Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
16.08.2021 18:31
- Son Güncelleme: 16.08.2021 23:24
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 20 Nisan 2018 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
Eşi Eray Sünbül ile sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Seray, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu, eşi Eray Sünbül ile birlikte yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Programının final yapmasının ardından soluğu Bodrum'daki eşi Eray Sünbül'ün yanında alan Sever'in paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı.