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Haberler Magazin Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Son olarak başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı diziyle izleyiciyle buluşan Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kaya, 914 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında mavi bikinisi ile verdiği pozunu yayınladı. Bar taburesinde poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Seray Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

07.05.2022 18:39 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:39
Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Ünlü oyuncu Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Kaya, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Ünlü oyuncu, mavi bikinisiyle bar taburesinde verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Kaya'nın 914 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı

Birçok magazin ve fan sayfası da ünlü oyuncunun paylaşımını kendi hesaplarında yayınladı.

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