Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Onur Tuna’nın biricik partnerine bakın! Sosyal medyayı çalkaladı
Seray Kaya mavi bikinisiyle bar taburesinden paylaştı! Son olarak başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı diziyle izleyiciyle buluşan Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kaya, 914 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında mavi bikinisi ile verdiği pozunu yayınladı. Bar taburesinde poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Seray Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
07.05.2022 18:39 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:39
Ünlü oyuncu Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Kaya, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.