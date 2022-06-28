Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!
Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, beyaz şortunun üzerine giydiği pembe gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşıma ilk yorumlar ise Kaya'nın meslektaşı Hilal Altınbilek'ten geldi. İşte dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray Kaya'nın sosyal medyada gündem olan paylaşımı...
28.06.2022 17:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 18:22