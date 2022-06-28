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Haberler Magazin Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, beyaz şortunun üzerine giydiği pembe gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşıma ilk yorumlar ise Kaya'nın meslektaşı Hilal Altınbilek'ten geldi. İşte dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray Kaya'nın sosyal medyada gündem olan paylaşımı...

28.06.2022 17:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 18:22
Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Seray Kaya, oyunculuğunun yanı güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, beyaz şortunun üzerine giydiği pembe gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

Seray Kaya gömleğinin düğmelerini açıp iddialı pozlar verdi! Dantelli sutyeniyle boy gösteren Seray’a ilk beğeni Hilal Altınbilek’ten!

Bazı takipçileri Kaya için "Pembe sana çok yakışmış", "Dünya güzeli" yorumlarında bulundu.

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