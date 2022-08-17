Serap Paköz'ün sır gibi sakladığı kızı Ceren ortaya bir çıktı pir çıktı görenler benzerliğe inanamadı! Estetikle gündemden düşmeyen Serap Paköz...
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz son dönemde sık sık estetikle gelen değişimiyle gündemde. Adeta bambaşka birine dönüşen Serap Paköz bu kez kızı Ceren'le gündeme geldi. Serap Ezgü'nün kızı Ceren Ezgü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güzelliği ile annesini gölgede bırakan Ceren Ezgü'nün annesiyle olan benzerliği ise şaşırtan cinsten.
17.08.2022 16:34 - Son Güncelleme: 17.08.2022 16:34
Bir dönem kayıpları bulan, cinayetleri çözen o sıralar eski eşinin soyadı Ezgü'yü kullanan Serap Paköz şimdilerde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.
Güzeller güzeli Ceren Ezgü'nün mezuniyet fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, kızı için "Ben anne olmayı seninle sevdim" ifadelerini kullandı.