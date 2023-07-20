Serap Paköz'den "Kadın yaşlanmıyor" yorumuna bomba yanıt! Geçirdiği estetik operasyon başına iş açmış bambaşka biri olmuştu
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan Serap Paköz şu sıralar tatilde. Ancak buna rağmen yine de sosyal medyada kendisine gelen yorumlara cevap veren Paköz, kendisine gelen "Kadın yaşlanmıyor" yorumuna bakın ne yanıt verdi. İşte detaylar...
"ARTIK HABER DEĞERİ KALMADI"
Serap Paköz estetikleri hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu bir süre önce. Paköz, "Göz önündeki kadınlar yıllardır estetik yaptırıyor, artık haber değerini yitirdi. Ben bunu yaptırıp, bir de sosyal medyadan paylaşınca çok konuşulur oldum" demişti.
56 yaşındaki sunucu, "Kesip biçme, cerrahi bir işlem yaptırmadım. Fransız Askısı'nı Seda Sayan'dan duydum ve kendisini aradım. İlk başta çok tepki aldım, ne de olsa bir şeyler bozuluyor, şişlikler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü sunucu, "Seda Sayan'ın paylaşımını görünce, arayıp çok güzel olduğunu söyledim. Sağ olsun doktorunu aradı, gittim, görüştüm ve yaptırdım" demişti.