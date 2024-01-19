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Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu "Süsleniyorsam vardır bir sebebi" Seda Sayan estetiği başını ağrıtmıştı

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan, Serap Paköz'ün son hali, görenleri şaşkına çeviriyor ve paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 15:04 Güncelleme 19 Ocak 2024, 15:04
Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu Süsleniyorsam vardır bir sebebi Seda Sayan estetiği başını ağrıtmıştı 1

Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu Süsleniyorsam vardır bir sebebi Seda Sayan estetiği başını ağrıtmıştı 2

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre ise Paköz'ün, hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği programı yayından kaldırılmıştı.

Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu Süsleniyorsam vardır bir sebebi Seda Sayan estetiği başını ağrıtmıştı 3

Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti.

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