Serap Paköz başını fena halde ağrıtan estetik sonrası son haliyle şaşırttı kızıyla paylaştı! 57'sinden sonra Seda Sayan'a uydu
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser kalmadı. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan Serap Paköz'ün estetikleri artık yüzüne oturdu. Haliyle son halini görenler gözlerine inanamadı. Kızının doğum günü için paylaşımda bulunan Serap Paköz herkesi çok şaşırttı.
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, aldığı eleştiriler sonrasında şimdi de estetiğin ekmeğini yiyor. İşte Serap Paköz'ün son hali.
'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' programı ile Star TV'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz estetikleri hakkında olaya yaratacak açıklamalarda bulunmuştu bir süre önce.
Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuşmuştu.