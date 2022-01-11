Serap Paköz başını ağrıtan estetik sonrası bambaşka biri! Seda Sayan'ın ipiyle kuyuya inan Serap Paköz şimdi tamam oldu
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz, aldığı eleştiriler sonrasında şimdi de estetiğin ekmeğini yiyor. İşte Serap Paköz'ün son hali.
11.01.2022 12:50
- Son Güncelleme: 11.01.2022 12:50
'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' programı ile Star TV'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz estetikleri hakkında olaya yaratacak açıklamalarda bulunmuştu bir süre önce.
56 yaşındaki sunucu, "Kesip biçme, cerrahi bir işlem yaptırmadım. Fransız Askısı'nı Seda Sayan'dan duydum ve kendisini aradım. İlk başta çok tepki aldım, ne de olsa bir şeyler bozuluyor, şişlikler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuşmuştu.