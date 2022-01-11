Serap Paköz başını ağrıtan estetik sonrası bambaşka biri! Seda Sayan’ın ipiyle kuyuya inan Serap Paköz şimdi tamam oldu

56 yaşındaki sunucu, "Kesip biçme, cerrahi bir işlem yaptırmadım. Fransız Askısı'nı Seda Sayan'dan duydum ve kendisini aradım. İlk başta çok tepki aldım, ne de olsa bir şeyler bozuluyor, şişlikler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.