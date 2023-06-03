"Serap Hanım araba çarpmış gibi haliniz var" Serap Paköz başını fena halde ağrıtan estetik sonrası son haliyle hayrete düşürüyor
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşkına çeviriyor ve paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor. İşte detaylar...
03.06.2023 08:49 - Son Güncelleme: 03.06.2023 08:49
Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz son haliyle şaşırtıyor.
Hçi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz estetikleri hakkında olaya yaratacak açıklamalarda bulunmuştu bir süre önce.
Serap Paköz, "Sosyal medyayı kullanmıyordum, program için kullanmaya başladım. Seda'dan güç alıp ben de fotoğrafları koydum. Estetiği kendi zevkim için, kendimi iyi hissetmek için yaptım" şeklinde konuşmuştu.