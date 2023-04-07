"Seni hep seveceğim" Gamze Özçelik'ten yüreklere dokunan paylaşım! Kaldığı yerden devam eden Gamze Özçelik bu kez...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik aynı dizide Murat rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. 2011'de yollarını ayıran çiftin, bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. 6 Şubat deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen iller için kolları sıvayan Gamze Özçelik bölgede çalışmalarına devam ederken yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Özçelik o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...
07.04.2023 10:52 - Son Güncelleme: 07.04.2023 10:52
Merkez üssü Kahramanmmaraş olan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan depremler sonrası kolları sıvayan isimlerden biri de Gamze Özçelik olmuştu. Son dönemde yaptığı yardım çalışmalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.