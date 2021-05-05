Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…
Seni Çok Bekledim'in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Hedeflenen reytingi alamadığı için final kararı alan Seni Çok Bekledim'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu arasında gerginlik yaşandı. İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medya hamlesi ise iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar…
Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni başlamasına ragmen büyük ilgi gören ve Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.