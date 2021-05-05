RAMAZAN İMSAKİYE
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Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

Seni Çok Bekledim'in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Hedeflenen reytingi alamadığı için final kararı alan Seni Çok Bekledim'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu arasında gerginlik yaşandı. İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medya hamlesi ise iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar…

05.05.2021 17:47 - Son Güncelleme: 05.05.2021 17:47
Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

Seni Çok Bekledim'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

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Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ise iddiaları güçlendirdi.

Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

Öte yandan Helvacıoğlu'nun Özcan Deniz'i Instagram hesabında takip etmeyi bırakması da dikkatlerden kaçmadı.

Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni başlamasına ragmen büyük ilgi gören ve Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Seni Çok Bekledim’in yıldızları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Ortalık karıştı final öncesi…

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.