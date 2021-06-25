Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi bakın nerede çekilmiş! O evlerde Yeşilçam'ın izleri hala duruyor...

"KEMAL SUNAL'I RAHMET VE DUAYLA YAD EDİYORUZ"

Filmin çekildiği köyde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Keriz filminin de burada çekilmiş olması çok güzel ve manidar. O evleri de gördük, arkadaşlarımızı da gördük. O filmden hayatta olanlar var, vefat edip aramızdan ayrılanlar da var. Bu vesile ile de büyük sanatçı Kemal Sunal'ı rahmet ve duayla yad ediyoruz. Ama Gücünkaya köyü her gezdiğinizde size bir hatıra, tarihten güzel bir anı, anekdot bırakıyor. Bu anlamda da Anadolu keşfedilmesi gereken çok güzel yerlerimizden birisi. Onun için Gücünkaya köyü bugün bizi hem duygulandırdı, hem sevindirdi hem de gelecek adına çok umutlandırdı" dedi.