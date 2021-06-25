Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi bakın nerede çekilmiş! O evlerde Yeşilçam'ın izleri hala duruyor...
Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi bakın nerede çekilmiş! Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alan Züğürt Ağa filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Yayımlandığı dönemin çok izlenen yapımları arasında yer alan drama ve komedi türündeki Züğürt Ağa filminin kadrosunda Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar yer alıyor. 1895 yapımı filmin yeniden ekranlarda yer alması ile Yeşlçam filmlerine ev sahipliği yapan yerler de merak konusu oldu. Kimilerinde hala Yeşilçam'dan izler var kimileri ise görenleri şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...
Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı, senaristliğini Yavuz Turgul'un, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in, yapımcılığını ise Kadri Yurdatap'ın üstlendiği Züğürt Ağa filmi hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Züğürt Ağa filmi nerede ve ne zaman çekildi?
1985 yılında çekilen ve başrollerini Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Ali Şen, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ile Faruk Savun gibi birçok artistin oynadığı filmde o yıllarda köy halkı da oynayarak filme büyük katkıda bulundu. Aradan geçen 36 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla bir şey kaybetmeyen müstakil ev yıkılmaya yüz tutmuş olsa da halen ayakta. Zülfü rolüyle filmde oynayan Kemal Sunal, Zülfüye rolüyle oynayan Perihan Savaş ile evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evinde en dikkat çeken değişiklik yıpranmış olması.
"KEMAL SUNAL'I RAHMET VE DUAYLA YAD EDİYORUZ"
Filmin çekildiği köyde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Keriz filminin de burada çekilmiş olması çok güzel ve manidar. O evleri de gördük, arkadaşlarımızı da gördük. O filmden hayatta olanlar var, vefat edip aramızdan ayrılanlar da var. Bu vesile ile de büyük sanatçı Kemal Sunal'ı rahmet ve duayla yad ediyoruz. Ama Gücünkaya köyü her gezdiğinizde size bir hatıra, tarihten güzel bir anı, anekdot bırakıyor. Bu anlamda da Anadolu keşfedilmesi gereken çok güzel yerlerimizden birisi. Onun için Gücünkaya köyü bugün bizi hem duygulandırdı, hem sevindirdi hem de gelecek adına çok umutlandırdı" dedi.