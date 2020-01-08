Şener Şen'in kızı Bengü Şen kimdir? Yeşilçam efsanesinin kızı... Görenler şaşkına uğradı babasının kopyası!

Şener Şen'in kızı Bengü Şen kimdir? Yeşilçam efsanesinin kızı... Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Türk sinemasının unutulmaz efsane oyucusu Şener Şen iki kez evlendi. İlk evliliğinden bir kızı dünyaya geldi Daha önce kameralara yakalanmayan belkide ilk kez göreceğiniz Şener Şen'in kızı Bengü Şen şimdi 43 yaşındadır . Bengü Şen'i ilk kez göreceksiniz çünkü kendisi kamera karşısına geçmeyi hiç sevmiyor Haberin detayı için bizi takipte kalınız.. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

08.01.2020 09:41 - Son Güncelleme: 08.01.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





