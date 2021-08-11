Şener Şen'in Eşkıya filmi bakın nerede çekilmiş! İstanbul'un o semtleri Şener Şen'in filmine ev sahipliği yaptı...
Şener Şen'in Eşkıya filmi bakın nerede çekilmiş! Konusu ve oyunculuklarıyla dikkat çeken Şener Şen'in başrolde yer aldığı Eşkıya filmi gündemde... 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü, biri hariç... 35 yıl sonra hapisten çıkınca Baran' ın ilk işi köyüne dönmek oldu. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrendi ve en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul'a gitti. Baran da onu bulmak üzere İstanbul'un yolunu tuttu. Peki unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınan Eşkıya filmi nerede çekildi? İstanbul'un o semtleri Şener Şen'in filmine ev sahipliği yaptı... İşte izlemeye doyamadığınız filmlerin çekildiği yerler...
Şener Şen'in Eşkıya filmi bakın nerede çekilmiş! Ekranlarda yeniden izleyicisi ile buluşacak olan Şener Şen'in Eşkıya filminin nerede çekildiği mrak ediliyor. İşte Şener Şen'in filmine ev sahipliği yapan yerler ve sizler için delrediğimiz sevilen filmlerin çekildiği bölgelere tarihi yolculuk...
1985 yılında çekilen ve başrollerini Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Ali Şen, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ile Faruk Savun gibi birçok artistin oynadığı filmde o yıllarda köy halkı da oynayarak filme büyük katkıda bulundu. Aradan geçen 36 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla bir şey kaybetmeyen müstakil ev yıkılmaya yüz tutmuş olsa da halen ayakta. Zülfü rolüyle filmde oynayan Kemal Sunal, Zülfüye rolüyle oynayan Perihan Savaş ile evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evinde en dikkat çeken değişiklik yıpranmış olması.