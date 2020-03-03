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Seneler sonra gelen itirafı şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in varisiydi Küçük İbo ortaya çıktı! Herkes onu unutmuştu!

Seneler sonra gelen itirafı şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in varisiydi Küçük İbo ortaya çıktı! Herkes onu unutmuştu! Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti. Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı. 2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. çırpınış da eski günleri geri getirmeye yetmedi. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.

03.03.2020 11:09 - Son Güncelleme: 03.03.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





