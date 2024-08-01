Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı!

Sen Türkülerini Söyle'nin yıldızı Öykü Gürman'ın eşi bakın kim! Sen Türkülerini Söyle programında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu. Geçen yıl nikah masasına oturan Gürman'ın özellikle eşi merak edildi. Ünlü şarkıcının eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı. İşte Öykü Gürman'ın gözünden sakındığı eşi...
Sen Anlat Karadeniz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve şimdilerde en Türkülerini Söyle programında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu.
Geçen yıl nikah masasına oturan Gürman'ın özellikle eşi merak edildi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcının eşiyle yaptığı romantik paylaşımlara ise beğeni yağdı.