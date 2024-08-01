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Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı!

Sen Türkülerini Söyle'nin yıldızı Öykü Gürman'ın eşi bakın kim! Sen Türkülerini Söyle programında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu. Geçen yıl nikah masasına oturan Gürman'ın özellikle eşi merak edildi. Ünlü şarkıcının eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı. İşte Öykü Gürman'ın gözünden sakındığı eşi...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 15:38 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 15:38
Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı! 1

Sen Anlat Karadeniz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve şimdilerde en Türkülerini Söyle programında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu.

Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı! 2

Geçen yıl nikah masasına oturan Gürman'ın özellikle eşi merak edildi.

Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı! 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcının eşiyle yaptığı romantik paylaşımlara ise beğeni yağdı.

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