Sen Türkülerini Söyle’nin yıldızı Öykü Gürman’ın eşi bakın kim! Romantik pozları sosyal medyayı salladı!

Sen Türkülerini Söyle'nin yıldızı Öykü Gürman'ın eşi bakın kim! Sen Türkülerini Söyle programında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman'ın hayatı merak konusu oldu. Geçen yıl nikah masasına oturan Gürman'ın özellikle eşi merak edildi. Ünlü şarkıcının eşiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı. İşte Öykü Gürman'ın gözünden sakındığı eşi...