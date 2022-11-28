Sen neymişsin be Harry 'beni belimden tuttu havaya kaldırdı ve duvara dayadı..' Meghan Markle'la evliliği kraliyetten etmişti
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Prens Harry'nin tartışma yaratacağı düşünülen kitabı 'Spare' (Yedek) için, eski arkadaşları ve eski sevgilileriyle iletişime geçtiği öne sürülmüştü bir süre önce. Bir yanda bunlar olurken bir yandan eski prensin kirli çamaşırları da ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
Son dönemde İngiliz kraliyet ailesini takip eden milyonlarca kişi, Prens Harry'nin kısa zaman sonra piyasaya çıkacak olan Spare adlı kitabında, hayatının hangi yönlerini nasıl anlatacağını merakla bekliyor. Özellikle de kendi ailesi, Oprah Winfrey röportajındaki gibi sert çıkışlar beklentisiyle farklı bir endişe içinde. Durum böyleyken Harry'nin "geçmişinden" bir ses yükseldi ve söyledikleri Magazin basınının manşetlerinde geniş bir yer buldu.
'BAHSE GİRERİM HARRY KİTABINDA BENDEN SÖZ ETMEYECEK'
Bu "ses", Harry ile 2006 yılında bir barda tanışan ve yakınlaşan bir TV yıldızına ait."Bahse girerim ki Harry kitabında benden söz etmeyecektir" diyen bu kadın, Prens ile kısa süren bir yakınlaşma yaşadıklarını anlattı. Sonra da manşetlere çıkmasına neden olan şu sözleri söyledi: "O zamana kadar deneyimlediğim en tutkulu öpüşmeydi... "
'ESKİ AŞKLARI ARASINDA BENİ SAYMAYACAK BİLE'
Bu çarpıcı itirafı yapan kişi, kamera karşısına geçtiği The Real Housewives of DC adlı reality şov'la tanınan Catherine Ommanney. Şu anda 51 yaşında olan Ommanmey, İngiliz The Sun gazetesine konuştu ve şu sıralarda "dünyanın en göz önünde insanlarından biri" olan Harry ile yaşadığı kısa süreli flörtü anlattı. Aradan geçen bunca zaman içinde suskun kaldıktan sonra neden böyle bir açıklama yaptığını da " Çünkü, Harry'nin Spare adlı kitabında bu kısa ilişkinin yer alacağını sanmıyorum" diyerek ifade etti. Catherine Ommanney'e göre, Prens Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan ve İngiliz kraliyet ailesini daha şimdiden rahatsız eden kitabında, kendisinin adı bile geçmeyecek. Ommanney, Harry'nin kitapta eski sevgililerine dair bölümler yer aldığına inandığını ama kendisinden söz etmeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
O DÖNEMDE HARRY'NİN BİR DARGIN BİR BARIŞIK İLİŞKİSİ DEVAM EDİYORDU
ABD'de ekrana gelen The Real Housewives of DC adlı şovla tanınan İngiliz TV ünlüsü Catherine Ommanney, Harry ile 2016 yılında Chelsea'de gözde bir barda tanıştıklarını anlattı. Harry'nin o dönemde Chelsy Davy ile bir dargın bir barışık ilişkisinin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Ommanney'in anlattığına göre o gece barda Harry ile emlak sektöründeki bazı ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. Birbirleriyle şakalaşarak Harry'nin giydiği Avustralya tarzı şapka hakkında eğlenceli bir sohbete daldılar.
'TANIŞTIĞIMIZDA HARRY 21 YAŞINDAYDI, BEN 34'
Ommanney'in anlattığına göre bu ilk tanışmanın ardından Harry ile birlikte Güney Kensington'da bir başka bara gittiler. Sonra da soluğu, Harry'nin bir arkadaşının evinde aldılar.Eve girdikten sonra Harry'nin yemeleri için sandviç hazırladığını söyleyerek o geceyi anımsadı Catherine Ommonney. Tanıştıkları sırada kendisinin 34, Harry'nin ise 21 yaşında olduğunu söyleyen Catherine Ommanney, Harry ile daha sonra da birkaç kez görüştüklerini anlattı.