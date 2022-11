Sen neymişsin be Harry ’beni belimden tuttu havaya kaldırdı ve duvara dayadı..’ Meghan Markle’la evliliği kraliyetten etmişti

'ESKİ AŞKLARI ARASINDA BENİ SAYMAYACAK BİLE'

Bu çarpıcı itirafı yapan kişi, kamera karşısına geçtiği The Real Housewives of DC adlı reality şov'la tanınan Catherine Ommanney. Şu anda 51 yaşında olan Ommanmey, İngiliz The Sun gazetesine konuştu ve şu sıralarda "dünyanın en göz önünde insanlarından biri" olan Harry ile yaşadığı kısa süreli flörtü anlattı. Aradan geçen bunca zaman içinde suskun kaldıktan sonra neden böyle bir açıklama yaptığını da " Çünkü, Harry'nin Spare adlı kitabında bu kısa ilişkinin yer alacağını sanmıyorum" diyerek ifade etti. Catherine Ommanney'e göre, Prens Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan ve İngiliz kraliyet ailesini daha şimdiden rahatsız eden kitabında, kendisinin adı bile geçmeyecek. Ommanney, Harry'nin kitapta eski sevgililerine dair bölümler yer aldığına inandığını ama kendisinden söz etmeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.