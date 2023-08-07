Sen neymişsin be abi! Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca "Sana ailen baksın" deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı

Ayhan Sicimoğlu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü... 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra terk ettiği iddia edildi. "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk ettiği iddia edilen Sicimoğlu'nun bir daha da eşini arayıp sormadığı da gelen iddialar arasında.