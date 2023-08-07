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Sen neymişsin be abi! Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca "Sana ailen baksın" deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı

Ayhan Sicimoğlu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü... 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra terk ettiği iddia edildi. "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk ettiği iddia edilen Sicimoğlu'nun bir daha da eşini arayıp sormadığı da gelen iddialar arasında.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:59
Sen neymişsin be abi! Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca Sana ailen baksın deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı 1

Ayhan Sicimoğlu hakkında flaş iddia...

Sen neymişsin be abi! Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca Sana ailen baksın deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı 2

Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Ayhan Sicimoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Sicimoğlu, 40 yıllık eşini hastalığa yakalandıktan sonra terk etti. İşte Cankurt'un köşesinde yer verdiği o ifadeler:

Sen neymişsin be abi! Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca Sana ailen baksın deyip terk etti! İddialar ortalığı karıştırdı 3

MFÖ'nün en sevilen şarkısı 'Peki Peki Anladık'ı, Mazhar Alanson'un, Ayhan Sicimoğlu'na ithafen yazdığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. O şarkının en güzel yeri "Sen neymişsin be abi"dir. Evet Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi!

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