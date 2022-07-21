Sen misin fizik şov yapan! Emre Altuğ 12 kilo verdi plajda ceylan gibi gezdi! Eski eşi Çağla Şıkel kadar etkili olmasa da...
Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya gelmişti. 2015 yılında yollarını ayıran çift, çocukları için dostane ilişkilerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Çağla Şıkel son günlerde sık sık bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelirken Emre Altuğ da verdiği 12 kiloyla gündemde.
21.07.2022 12:16 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:16
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni projesine başlamadan önce Çeşme'ye tatile gitti. Geçtiğimiz gün plajda görüntülenen Emre Altuğ, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Altuğ'un fit hali beğeni topladı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ Çeşme tatilinde objektiflere yakalandı.Emre Altuğ'un yeni projesi için 12 kilo verdiği ortaya çıktı.
Son olarak Güldür Güldür isimli komedi programında oyunculuk yapan Emre Altuğ yeni projesi için adeta eridi.Ünlü isim proje için tam 12 kilo vermesiyle dikkat çekti.