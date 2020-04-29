Haberler Galeri Magazin Sen de mi Hilal! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali çok konuşuldu!

Sen de mi Hilal! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali çok konuşuldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşuldu. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. ... Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Gündemde olan ünlü oyuncunun estetiksiz hali ise şoke etti. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.

29.04.2020 19:11 - Son Güncelleme: 29.04.2020 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





