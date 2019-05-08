Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...
Hem yakışıklı, hem iyi oyuncu hem de başarılı... Tabi ki ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'den bahsediyoruz. 30 yaşındaki oyuncu, Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyerinde bir anda parladı ve bu yola devam edeceğe benziyor. Kariyeri bu kadar şahane ilerleyen Ulaş Tuna Astepe, bugünlere kolay kolay gelmedi. Annesini ve babasını kaybeden Ulaş Tuna Astepe'nin hayatında öyle özel biri var ki varsa yoksa o... Ulaş Tuna Astepe'nin abisini görünce çok şaşıracaksınız..
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonların gönlünü fetheden Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'yla da eşsiz bir uyum yakaladı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Ulaş Tuna Astepe'nin ailem diyebileceği tek bir kişi var; ağabeyi. Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.