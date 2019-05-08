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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

Hem yakışıklı, hem iyi oyuncu hem de başarılı... Tabi ki ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'den bahsediyoruz. 30 yaşındaki oyuncu, Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyerinde bir anda parladı ve bu yola devam edeceğe benziyor. Kariyeri bu kadar şahane ilerleyen Ulaş Tuna Astepe, bugünlere kolay kolay gelmedi. Annesini ve babasını kaybeden Ulaş Tuna Astepe'nin hayatında öyle özel biri var ki varsa yoksa o... Ulaş Tuna Astepe'nin abisini görünce çok şaşıracaksınız..

08.05.2019 17:37 - Son Güncelleme: 08.05.2019 17:45
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonların gönlünü fetheden Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'yla da eşsiz bir uyum yakaladı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Ulaş Tuna Astepe'nin ailem diyebileceği tek bir kişi var; ağabeyi. Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe hakkında acı gerçek! En özel insan...

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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