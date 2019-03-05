GaleriMagazin

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonları kendine bağladı Ulaş Tuna Astepe. Gerek yakışıklılığı, gerek efendi duruşu ile örnek isimlerden biri. İrem Helvacıoğlu ile yakaladıkları müthiş uyuma ise diyecek söz yok. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulaş Tuna Astepe, bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

05.03.2019 17:49 - Son Güncelleme: 05.03.2019 17:54
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonların gönlünü fetheden Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'yla da eşsiz bir uyum yakaladı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Ulaş Tuna Astepe'nin ailem diyebileceği tek bir kişi var; ağabeyi. Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'
Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'