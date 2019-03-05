Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonları kendine bağladı Ulaş Tuna Astepe. Gerek yakışıklılığı, gerek efendi duruşu ile örnek isimlerden biri. İrem Helvacıoğlu ile yakaladıkları müthiş uyuma ise diyecek söz yok. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulaş Tuna Astepe, bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonların gönlünü fetheden Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'yla da eşsiz bir uyum yakaladı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Ulaş Tuna Astepe'nin ailem diyebileceği tek bir kişi var; ağabeyi. Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.