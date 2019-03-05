Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin hayatındaki en özel insan! Kardeşi şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile milyonları kendine bağladı Ulaş Tuna Astepe. Gerek yakışıklılığı, gerek efendi duruşu ile örnek isimlerden biri. İrem Helvacıoğlu ile yakaladıkları müthiş uyuma ise diyecek söz yok. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulaş Tuna Astepe, bir kardeşi bulunuyor ve ailesindeki tek isim o. Annesi ve babasını kaybettiği bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin kardeşi ve ünlülerin kardeşleri, meraklıların radarında...

05.03.2019 17:49 - Son Güncelleme: 05.03.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





