Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin bu kareleri gün yüzüne çıktı!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, çarşamba günlerinin fenomeni haline geldi. Herkesi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları yakın mercek altında. Özellikle Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu... Ulaş Tuna Astepe, yıllardır gözlerimizin önünde ama yıldızı Sen Anlat Karadeniz ile parladı. Hal böyle olunca nereli olduğundan, yaşına kadar hayatı hakkında her özel detay merak ediliyor. İşte bu fotoğraflarda onlardan biri. Ulaş Tuna Astepe'nin eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte çok şaşıracağınız o fotoğraflar.
22.05.2019 14:45
- Son Güncelleme: 22.05.2019 14:45
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe son dönemin en gözde isimlerinden biri. Gerek yakışıklılığı, gerek oyunculuğu gerekse beyefendi görüntüsü ile adından söz ettiriyor. Bir anda kadınların beğendiği isimlerden biri haline gelen Ulaş Tuna Astepe, gençlik yıllarına ait fotoğraf ortaya çıktı ve sosyal medyada olay yarattı. Ulaş Tuna Astepe'nin bu hali ve geçirdiği değişim sizi çok şaşırtacak.
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