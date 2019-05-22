Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin bu kareleri gün yüzüne çıktı!

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe son dönemin en gözde isimlerinden biri. Gerek yakışıklılığı, gerek oyunculuğu gerekse beyefendi görüntüsü ile adından söz ettiriyor. Bir anda kadınların beğendiği isimlerden biri haline gelen Ulaş Tuna Astepe, gençlik yıllarına ait fotoğraf ortaya çıktı ve sosyal medyada olay yarattı. Ulaş Tuna Astepe'nin bu hali ve geçirdiği değişim sizi çok şaşırtacak.