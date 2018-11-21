Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bakın kimin sevgilisi çıktı! Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisinin televizyon dünyasından olup olmadığı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'deki güzelliği ve güçlü duruşuyla izleyicinin büyük beğenisini toplayan İrem Helvacıoğlu, Instagram'da sevgilisiyle birlikte olan fotoğraflarının altına yazdığı sevgi dolu mesajlarla gönüllerde taht kurdu. Televizyon dünyasından alışık olunan dizi aşklarının tersine, Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i ve Tahir'inin arkadaşlıkları ise dillere destan oldu. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

21 Kasım 2018 Çarşamba, 17:41:07 Güncelleme: 17:49:12
Sen Anlat Karadenizin Nefesinin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

ERCAN - NAZAN KESAL

Sen Anlat Karadenizin Nefesinin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

ERCAN - NAZAN KESAL

Sen Anlat Karadenizin Nefesinin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

ERCAN - NAZAN KESAL

Sen Anlat Karadenizin Nefesinin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

ŞAHAN GÖKBAKAR VE EŞİ SELİN GÖKBAKAR

Sen Anlat Karadenizin Nefesinin sevgilisi bakın kim çıktı! İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

ŞAHAN GÖKBAKAR VE EŞİ SELİN GÖKBAKAR

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