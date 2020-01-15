Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası magazin dünyasını salladı! İrem Helvacıoğlu’nun ablası bakın kim çıktı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu hakkındaki bir gerçek şoke etti. Hayranları tarafından merak edilen İrem Helvacıoğlu, güzelliğinin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'de Ulaş Tuna Aslantepe ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu, başarılı oyunculuğuyla göz doldurdu. İrem Helvacıoğlu nereli? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu makyaksız hali? En çok sorulan sorulan arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun kız kardeşini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve kardeşi Merve Helvacıoğlu arasındaki benzelik…

15.01.2020 10:33 - Son Güncelleme: 15.01.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





