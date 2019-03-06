Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan çok konuşulacak paylaşım

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Nefes karakteriyle rekortmen dizinin sevilen oyuncuları arasına girmeyi başardı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da çok konuşulmaya devam ediyor. İşte İrem Helvacıoğlu'nun Sen Anlat Karadeniz dizisi takipçilerini hayrete düşüren o fotoğrafı...