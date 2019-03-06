Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan çok konuşulacak paylaşım
Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları da merak konusu. Son olarak Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla olay oldu. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrolü İrem Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi... İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin eski halleri...
06.03.2019 04:29
- Son Güncelleme: 06.03.2019 04:30
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Nefes karakteriyle rekortmen dizinin sevilen oyuncuları arasına girmeyi başardı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da çok konuşulmaya devam ediyor. İşte İrem Helvacıoğlu'nun Sen Anlat Karadeniz dizisi takipçilerini hayrete düşüren o fotoğrafı...
DİĞER GALERİLER