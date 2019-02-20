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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

Sen Anlat Karadeniz 20 Şubat Çarşamba günü 41. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Nefes kesen senaryosuyla her bölümü izleyicileri ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz, kadrosundaki oyuncularla da çok konuşuluyor. Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, kendisine çok benzeyen kardeşinin fotoğrafını paylaşarak yine gündeme oturmayı başardı. İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

20.02.2019 04:44 - Son Güncelleme: 20.02.2019 04:44
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ve hayatındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi. İşte ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisiyle hayran kitlesini arttıran İrem Helvacıoğlu'nun o görüntüsü.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

Ailesi ile fotoğraf paylaşan ancak yaşantısını gözler önünde yaşamayan İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen bir ablası olduğunu biliyor muydunuz?

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

İrem Helvacıoğlu ile ablasının arasındaki benzerlik görenleri şaşırtıyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ABLASI

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

Kardeşler arasındaki benzerlik şaşırtıcı.

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