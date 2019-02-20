Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakan poz

Sen Anlat Karadeniz 20 Şubat Çarşamba günü 41. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Nefes kesen senaryosuyla her bölümü izleyicileri ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz, kadrosundaki oyuncularla da çok konuşuluyor. Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, kendisine çok benzeyen kardeşinin fotoğrafını paylaşarak yine gündeme oturmayı başardı. İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

20.02.2019 04:44 - Son Güncelleme: 20.02.2019 04:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





