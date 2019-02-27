Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı!

Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümüyle 27 Şubat Çarşamba günü izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her bölümü olay yaratan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları da en az dizi kadar konuşuluyor. Son olarak dizide Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, eski fotoğraflarıyla olay oldu. Kısa sürede izleyicilerin gönlüne taht kuran dizi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu ve özel hayatı, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin şaşkınlık yaratan eski halleri...

27.02.2019 04:10 - Son Güncelleme: 27.02.2019 04:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





