Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan İrem Helvacıoğlu, özel hayatı ile de takdir topluyor. Yaşından, nereli olduğuna hatta boyuna kadar hayatı hakkında her detay merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun en çok merak edileni ise sevgilisi. Rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile iyi bir uyum yakalayan İrem Helvacıoğlu, aşkını sosyal medyada böyle ilan edince takipçileri 'İrem aşka geldi' yorumunda bulundu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı.

12.06.2019 10:44 - Son Güncelleme: 12.06.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





