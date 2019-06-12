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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan İrem Helvacıoğlu, özel hayatı ile de takdir topluyor. Yaşından, nereli olduğuna hatta boyuna kadar hayatı hakkında her detay merak edilen İrem Helvacıoğlu'nun en çok merak edileni ise sevgilisi. Rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile iyi bir uyum yakalayan İrem Helvacıoğlu, aşkını sosyal medyada böyle ilan edince takipçileri 'İrem aşka geldi' yorumunda bulundu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı.

12.06.2019 10:44 - Son Güncelleme: 12.06.2019 11:00
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile izleyicinin takdirini toplayan İrem Helvacıoğlu Instagram'da 'Aşka geldi'

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

AŞKINI İLAN ETTİ

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi ile pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

İŞTE O FOTOĞRAF

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına, "İrem Helvacıoğlu aşka geldi" yorumunu yaptı.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

"NİŞANLANDILAR MI?"

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de aşk pozlarını paylaşmıştı. Çiftin paylaşımındaki alyans dikkatlerden kaçmamıştı.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Instagram'da ilan etti

İkilinin paylaşımındaki o detay, "Nişanlandılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

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