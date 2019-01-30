Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla genç kızların hayran olduğu bir isim. her Çarşamba Atv'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı merak ediliyor. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe evli değil ve şuan hayatında kimse yok ancak bir zamanlar herkesin bildiği bir oyuncuyla birliktelik yaşamış. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi...

30.01.2019 09:47 - Son Güncelleme: 30.01.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





