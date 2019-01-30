GaleriMagazin

Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla genç kızların hayran olduğu bir isim. her Çarşamba Atv'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı merak ediliyor. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe evli değil ve şuan hayatında kimse yok ancak bir zamanlar herkesin bildiği bir oyuncuyla birliktelik yaşamış. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi...

30.01.2019 09:47 - Son Güncelleme: 30.01.2019 09:52
Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olup olmadığı merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok ancak eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİ KUMBASAR

Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i' Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisini öğrenenler şok oluyor!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hintli oyuncu Esha Gupta'dan Arsenal'in ünlü futbolcusuna goril benzetmesi
Hintli oyuncu Esha Gupta'dan Arsenal'in ünlü futbolcusuna goril benzetmesi