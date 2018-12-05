Sen Anlat Karadenizin Asiyesi Öykü Gürmanın sevgilisi tanıdık çıktı! İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi tanıdık çıktı! İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'in sevilen karakteri Asiye'yi canlandıran Öykü Gürman'ın özel hayatı bu sıralar bir hayli merak edilir oldu. Güzel sesli ve yetenekli oyuncu Öykü Gürman'ın sevgilisinin kim olduğu ise en merak edilen konular arasında. Rol aldıkları projelerde başkalarına aşık olsalarda, gerçek hayatlarında onların kalbi başka kişilere ait. İşte Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman'ın sevgilisi...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:31:55 Güncelleme: 09:43:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





