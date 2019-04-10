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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterine hayat veriyor Öykü Gürman. Sinan Tuzcu'nun canlandırdığı Mustafa karakteri ile evli olan Asiye hem sesi hem de sevimli şivesi ile izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizide Mustafa'nın büyük aşkı olan Öykü Gürman, gerçekte bambaşka birinin büyük aşkı. Peki Öykür Gürman'ın sevgilisi kim? İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

10.04.2019 13:27 - Son Güncelleme: 10.04.2019 13:27
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandıran hem güzelliği hem de sesiyle büyüleyen Öykü Gürman dizideki büyük aşkı her ne kadar Mustafa olsa da, gerçek hayatta kalbi bambaşka biri için çalıyor. İşte Öykü Gürman'ın sevgilisi.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Hayko Cepkin - Aslı Kula

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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