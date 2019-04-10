Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim! Büyük aşkı...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterine hayat veriyor Öykü Gürman. Sinan Tuzcu'nun canlandırdığı Mustafa karakteri ile evli olan Asiye hem sesi hem de sevimli şivesi ile izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizide Mustafa'nın büyük aşkı olan Öykü Gürman, gerçekte bambaşka birinin büyük aşkı. Peki Öykür Gürman'ın sevgilisi kim? İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

10.04.2019 13:27 - Son Güncelleme: 10.04.2019 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





