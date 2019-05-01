Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...
Sen Anlat Karadeniz ekranlarda fırtınalar estirirken dizisinin güzel sesli Asiye'si, Mustafa Kaleli'nin büyük aşkı, dizinin başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nu geride bırakan 36 yaşındaki yıldız Öykü Gürman, en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gerek oyunculuğu gerek sesiyle göz dolduran Öykü Gürman'ın bir Trabzonlu olması da bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri. Öykü Gürman hakkında az bilinen bir gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si hakkında bilinmeyen o gerçek.
01.05.2019 11:08
- Son Güncelleme: 01.05.2019 11:23
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