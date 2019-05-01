GaleriMagazin

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

Sen Anlat Karadeniz ekranlarda fırtınalar estirirken dizisinin güzel sesli Asiye'si, Mustafa Kaleli'nin büyük aşkı, dizinin başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nu geride bırakan 36 yaşındaki yıldız Öykü Gürman, en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gerek oyunculuğu gerek sesiyle göz dolduran Öykü Gürman'ın bir Trabzonlu olması da bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri. Öykü Gürman hakkında az bilinen bir gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si hakkında bilinmeyen o gerçek.

01.05.2019 11:08 - Son Güncelleme: 01.05.2019 11:23
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, başarılı oyunculuğu ve güzel sesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Hal böyle olunca özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Öykü Gürman'ın hayatı hakkında az bilinen bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı
Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı