Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ile ilgili az bilinen gerçek! Meğer...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, başarılı oyunculuğu ve güzel sesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Hal böyle olunca özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Öykü Gürman'ın hayatı hakkında az bilinen bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.