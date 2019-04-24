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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakteri ile izleyiciden tam not alan güzel oyuncu Öykü Gürman'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilir oldu. Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Yavuz Bingöl'le yaşadığı sorunla magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olmuştu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman hakkında merak edilen tüm detaylar....

24.04.2019 19:30 - Son Güncelleme: 24.04.2019 19:45
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si, güzel oyuncu Öykü Gürman'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilir oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Öykü Gürman, türkücü Yavuz Bingöl ile 2015'te nikah masasına oturmuştu.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Ancak çiftin evliliği kısa sürmüştü.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Geçtiğimiz günlerde de Gürman ve Bingöl arasında yaşanan tazminat krizi magazin gündeminde çokca konuşulmuştu.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl meğer...

Öykü Gürman ve eski eşi Yavuz Bingöl

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