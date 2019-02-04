GaleriMagazin

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman hakkındaki gerçek ortaya çıktı. ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz milyonları ekran başına kilitlerken, dizinin Asiyesi Öykü Gürman da gündem olmaya devam ediyor.. Hayranları, Sen Anlat Karadeniz'de Trabzonlu bir ailenin kızını oynayan Öykü Gürman'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorlar! Peki Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman ve ekranların tanıdık yüzleri nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

04.02.2019 21:36 - Son Güncelleme: 04.02.2019 21:38
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Öykü Gürman herkesi şaşkına çevirdi. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman'ın nereli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Furkan Palalı - Konya

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Demet Özdemir - Kocaeli

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...
Serel Yereli bildiğiniz gibi! "Hava sıcaktı soyunduk..."