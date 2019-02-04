Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman herkesi şaşırttı! Öykü Gürman Meğer...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman hakkındaki gerçek ortaya çıktı. ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz milyonları ekran başına kilitlerken, dizinin Asiyesi Öykü Gürman da gündem olmaya devam ediyor.. Hayranları, Sen Anlat Karadeniz'de Trabzonlu bir ailenin kızını oynayan Öykü Gürman'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorlar! Peki Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman ve ekranların tanıdık yüzleri nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

04.02.2019 21:36 - Son Güncelleme: 04.02.2019 21:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





