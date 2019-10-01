Sen Anlat Karadeniz oyuncusu o isim Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı

ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz milyonları ekrana kilitlemeyi başarırken dizide öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği belki de ilk kez öğreneceksiniz. Yeşilçam'ın yıldızların biri, mankenler kraliçesiydi... Bahar Erdeniz daha sonra Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendi ve podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Oğlu ise şimdilerde, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alıyor. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...

01.10.2019 18:17 - Son Güncelleme: 01.10.2019 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





