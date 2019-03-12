Sen Anlat Karadeniz Nefes'i İrem Helvacıoğlu ile Tahir'i Ulaş Tuna Astepe ikilisi hakkında şaşırtan gerçek! Ünlülerin memleketleri
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve Tahir'i Ulaş Tuna Astepe canlandırdıkları karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe hakkında ortaya çıkan tüm gerçekler hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fenomen dizinin izleyicileri başarılı oyuncular 'İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe' nereli sorusunun yanıtı araştırıyor. Duyanların şok olduğu İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe aslen nereli? İşte ünlülerin olay yaratan asıl memleketleri...
12.03.2019 18:47
- Son Güncelleme: 12.03.2019 19:05
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