Sen Anlat Karadeniz final bölümünün ardından Öykü Gürman'dan Asiye Kaleli'ye duygusal veda!
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm ile final yaptı. Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Öykü Gürman, final bölümünün ardından duygusal paylaşımda bulundu! 64 bölüm boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz, yalnız Türkiye değil yurt dışında da başarısını kanıtladı. Milyonlarca kişinin izlediği Atv dizisi önceki akşam final bölümü ile ekranlara geldi. Aşkın karşısında hiçbir engelin duramayacağını gösteren Nefes ve Tahir'in yeni hayatı izleyicide duygusal anlara neden olurken, dizinin başrol oyuncularından Öykü Gürman, Asiye Kaleli karakterine veda mesajı yayınladı. Öykü Gürman'ın Sen Anlat Karadeniz final bölümünün ardından yayınladığı veda mesajı, izleyiciyi epey duygulandırdı. İşte Öykü Gürman'ın veda mesajı ve Sen Anlat Karadeniz final bölümünde yaşananlar...
Sen Anlat Karadeniz Atv ekranlarında 64. bölüm ile final yaptı. Efsane dizinin başrol oyuncularından Öykü Gürman, final bölümünün yayınlanmasının ardından Instagram hesabından Asiye Kaleli'ye veda etti. 64 bölüm boyunca Asiye Kaleli karakterine hayat veren Öykü Gürman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla izleyiciye duygusal anlar yaşattı.
Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 64'üncü bölümle final yaptı. Dizide Asiye Kaleli karakterine can veren ve binlerce kişiyi kendine hayran bırakan şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından oynadığı karaktere "Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik" diyerek veda etti.
ASİYE'YE VEDA ETTİ
Dizide çekilen fotoğraflarını paylaşan Öykü Gürman, altına şu notu düştü: " Asiye Kaleli'ye vedam; Güçlü duruşun ,merhametin, ahlakın, inancın, cesaretin, adaletin, sevgin, saygın, kararlılığın, cesaretin, mazlumun yanında olup haklı olanı savunup, ezdirmeyişin, eşine, ailene olan bağlılığın, sadakatin, ablalığın, yengeliğin, arkadaşlığın, dostluğun, anneliğin, hakkını arayan yeri geldiğinde de lafını esirgemeden dobra dobra, dürüstlükle kendini ifade etme yolun, hep bir denge oluşturmak adına verdiğin mücadele, cilvelerin, komikliğin, çocuk yanın, süsün püsün, çocuk sevgin, güleryüzün, gerçekliğin, samimiyetin ve hepsinden öte "iyi niyetin", o muhteşem güzel, sevgi dolu, iyilik dolu kalbin için teşekkür ederim Asiye Kaleli...
"BERABER BÜYÜDÜK, OLGUNLAŞTIK, ÜRETTİK"
Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun... seni hiç ama hiç unutmayacağım.... Ve hep çok güzel hatırlayacağım.... Sen seni sevenlerin Asiye Reisi oldun... Sesim sesine, sözlerim kalbine armağan olsun, birilerinin kalbine en ince yerinden dokunduysa şarkılarımız, varlığın anlam kattıysa bu Öykü'ye ve bir iz bırakabildiysek beraber, bizden öğrenilmiş, bize kalan ne varsa hepsine çok şükür... Ne mutlu bana... Hakkını helal et Asiye Reisim.... İyi ki var oldun sen! Çok yaşa emi!