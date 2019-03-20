Sen Anlat Karadeniz dizisinin gözü kara Fikret'i Erdal Cindoruk hakkında şaşırtan gerçek!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat'ın babası Fikret karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci'nin çocuklarının babasını canlandıran Caner Cindoruk'un akrabası olup olmadığı merak ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz dizisinde oğlu Vedat'ı öldüren Fikret yani Erdal Cindoruk, dizinin kilit isimleri arasında yerini aldı. Usta oyuncunun Sen Anlat Karadeniz'de Kaleli ailesine düşman olup olmayacağı ise başka bir merak konusu oldu. İşte oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakan Erdal Cindoruk'un kendi kadar ünlü olan akrabası...
20.03.2019 09:43
- Son Güncelleme: 20.03.2019 09:43
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