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Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan, Türkiye'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncularının set hallerini sizler için derledik. Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının set halleri...

10.02.2019 20:25 - Son Güncelleme: 10.02.2019 20:25
Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

'Sen Anlat Karadeniz' çarşamba günleri takipçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

Dizinin oyuncularını hep dizi içerisindeki nefes kesen sahnelerde gördük.

Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz'in usta oyuncularının set hallerini sizler için derledik...

Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı

Sevilen dizinin oyuncularından Öykü Gürman, Sinan Tuzcu, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Gözde Kansu ve diğer oyuncular sosyal medya hesapların set halleri ile ilgili özel paylaşımlarda bulunuyor.

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