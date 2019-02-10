Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan, Türkiye'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in oyuncularının set hallerini sizler için derledik. Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularının set halleri...
10.02.2019 20:25
- Son Güncelleme: 10.02.2019 20:25
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