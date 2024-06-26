Semra Hoca'nın son hali şoke etti! Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Özdamar şimdilerde bakın ne iş yapıyor

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde canlandırdığı Semra Hoca rolü ile hafızalara kazınan Semra Özdamar, usta oyuncular Kemal Sunal, Münir Özkul ve Adile Naşit ile aynı projede yer alarak Türk sinemasında iz bıraktı. Sinema kariyerine genç yaşta son veren Özdamar, bu dönemin ardından başka bir mesleğe yöneldi. Hababam Sınıfı'nın kara kaşlı, kara gözlü ürkek ceylanı Semra Hoca'nın son hali, yıllar sonra ortaya çıktı ve bu değişim oldukça dikkat çekti.
1975 yapımı 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı', Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Ertem Eğilmez'in yönettiği Türk sinemasının klasikleşmiş bir komedi filmi. Filmde Semra öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar, güzelliğiyle döneme damga vurmuştu.
1978 yılında sinemayı bırakan Özdamar, eğitim sektörüne adım atarak öğretmenlik yapmaya başladı. Hababam Sınıfı'nın kara kaşlı, kara gözlü ürkek ceylanı olarak hatırlanan Özdamar, şimdilerde eğitimci kimliğiyle gençlere rehberlik ediyor.
Yeşilçam'ın ünlü film serisi Hababam Sınıfı'nın ikinci filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı uzun bir aradan sonra yeniden TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münih Özkul gibi usta isimler yer alıyor.