Sempatik tavırlarıyla boy gösteriyor! Menajerimi Ara'nın güzeller güzeli Dicle'si bakın yıllar önce hangi dizide oynamış

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni kazanan Ahsen Eroğlu son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.