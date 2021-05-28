Sempatik tavırlarıyla boy gösteriyor! Menajerimi Ara'nın güzeller güzeli Dicle'si bakın yıllar önce hangi dizide oynamış
Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteriyle kısa sürede büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu'nun bir döneme damgasını vuran o popüler tarihi dizide oynadığı ortaya çıktı. Ahsen Eroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan ve Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun özellikle geçmişte oynadığı diziler dikkat çekti. Ahsen Eroğlu 2016 yılında yardımcı karakter olarak rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu ilk sezonun son bölümünde dizinin kadrosundan ayrılmıştı.
Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni kazanan Ahsen Eroğlu son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçilerinin en sevdiği isimlerden olan Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara dizisindeki sempatik tavırlarıyla herkes tarafından seviliyor. Dizideki performansı dillere destan olan güzel oyuncu bir dönem heyecanla izlenen tarihi bir dizide önemli bir karaktere de hayat vermiş. Ahsen Eroğlu 2016-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Ekin Koç, Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Meleki karakterini canlandırmıştı.