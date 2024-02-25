Semiramis Pekkan’dan Ajda Pekkan itirafı! “Taşlayarak kafamı yardı soluğu hastanede aldık” Süperstar meğer...

"Kara Memed" adlı filmle sinema kariyerine başlayan oyuncu ve şarkısı Semiramis Pekkan, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda saçlarını haftada 1 yıkadığını söyleyerek gündeme gelen Pekkan, bu kez ablası Ajda Pekkan'la ilgili itirafıyla çok konuşuldu. İşte "Taşlayarak kafamı yardı, soluğu hastanede aldık" diyen Semiramis Pekkan'ın o açıklamaları...