Semiramis Pekkan’dan Ajda Pekkan itirafı! “Taşlayarak kafamı yardı soluğu hastanede aldık” Süperstar meğer...

"Kara Memed" adlı filmle sinema kariyerine başlayan oyuncu ve şarkısı Semiramis Pekkan, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Geçen aylarda saçlarını haftada 1 yıkadığını söyleyerek gündeme gelen Pekkan, bu kez ablası Ajda Pekkan'la ilgili itirafıyla çok konuşuldu. İşte "Taşlayarak kafamı yardı, soluğu hastanede aldık" diyen Semiramis Pekkan'ın o açıklamaları...
30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı. Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı.
54 yıllık uzun bir aradan sonra önce sahne hayatına dönen sonra da Instagram ve Youtube kullanmaya başlayan Semiramis Pekkan, son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık konuşuldu.
Geçen aylarda saçlarını haftada 1 yıkadığını söyleyerek gündeme gelen Pekkan, bu kez ablası Ajda Pekkan'la ilgili itirafıyla gündeme geldi.