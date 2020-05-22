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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı

Yeşilçam'ın en kült filmleri arasında yer alan, başrollerinde Türkay Şoray ve Kadir İnanır'ın yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım 1978'de ilk kez gösterime girdi. Filmin üzerinden 40 sene geçse de hala televizyonda her gösterildiğinde büyük bir ilgiyle izleniyor. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan, 'Sevgi emektir' sözleriyle hafızalardan çıkmayan Selvi Boylum Al Yazmalım hakkındaki bu gerçek ise duyanları şoke etti. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın oğulları rolüyle Samet karakterini canlandıran kişinin aslında ünlü bir kadın oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hem de eski Türk filmlerinde kötü adam karakteriyle bağdaşlaşan ünlü oyuncunun kızı. İşte o şaşırtan gerçek.

22.05.2020 17:44 - Son Güncelleme: 22.05.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





