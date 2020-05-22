RAMAZAN İMSAKİYE
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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı

Yeşilçam'ın en kült filmleri arasında yer alan, başrollerinde Türkay Şoray ve Kadir İnanır'ın yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım 1978'de ilk kez gösterime girdi. Filmin üzerinden 40 sene geçse de hala televizyonda her gösterildiğinde büyük bir ilgiyle izleniyor. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan, 'Sevgi emektir' sözleriyle hafızalardan çıkmayan Selvi Boylum Al Yazmalım hakkındaki bu gerçek ise duyanları şoke etti. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın oğulları rolüyle Samet karakterini canlandıran kişinin aslında ünlü bir kadın oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hem de eski Türk filmlerinde kötü adam karakteriyle bağdaşlaşan ünlü oyuncunun kızı. İşte o şaşırtan gerçek.

22.05.2020 17:44 - Son Güncelleme: 22.05.2020 17:44
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı

Türk sinema tarihinin en çok izlenilen ve en beğenilen filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet rolünü oynayan o ismin aslında kız çocuğu olduğu da sinemanın ilginç bilgileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda o ünlü oyuncunun babası da Yeşilçam'ın efsane olarak nitelendirdiği sayısız filmde oynayan bir aktör... İşte çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı

Volkan Demirok

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin kim olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam efsanesi bu gerçekle şaşırttı
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