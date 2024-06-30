Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'ine bakın! Yeşilçam'ın minik yıldızı usta oyuncunun kızı çıktı! Türkan Şoray'ın rol arkadaşı...

Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım", yıllara meydan okuyan hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in hayat verdiği karakterlerin acısı, aşkı ve dramı, her izleyişte aynı tazelikte hissediliyor. Filmin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte, akıllara bu ölümsüz eserde rol alan oyuncuların son halleri de geldi. Özellikle filmin küçük yıldızı "Samet"i merak edenler hiç de az değil. "Peki, o minik çocuk şimdi ne yapıyor?" sorusunun cevabı ise oldukça şaşırtıcı!
Yeşilçam sinemasının unutulmazları arasında yerini alan, Türk insanının yüreğine dokunan hikayesiyle "Selvi Boylum Al Yazmalım", yıllar geçse de etkisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin gibi dev isimlerin paylaştığı film, sadece aşkın değil, hayatın kendisinin de bir özeti gibiydi.
"Sevgi neydi?" repliğiyle hafızalara kazınan filmde, Asya'nın zorlu yaşam mücadelesi ve İlyas ile Cemşit arasında kalan kalbi, izleyenleri derinden etkilemişti.
Yıllar geçtikçe Asya'nın Cemşit'i seçmesiyle yaşadığı dönüşüm, bir nesile aşkın ve hayatın gerçeklerini öğretti.