Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'ine bakın! Yeşilçam'ın minik yıldızı usta oyuncunun kızı çıktı! Türkan Şoray'ın rol arkadaşı...

Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım", yıllara meydan okuyan hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in hayat verdiği karakterlerin acısı, aşkı ve dramı, her izleyişte aynı tazelikte hissediliyor. Filmin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte, akıllara bu ölümsüz eserde rol alan oyuncuların son halleri de geldi. Özellikle filmin küçük yıldızı "Samet"i merak edenler hiç de az değil. "Peki, o minik çocuk şimdi ne yapıyor?" sorusunun cevabı ise oldukça şaşırtıcı!