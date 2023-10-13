Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i yıllar sonra açıkladı! “5 yaşında bir kız çocuğuydum” Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasına adını yazdırdı. 1977 yapımı filmde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran oyuncu ise açıklamasıyla dikkat çekti. "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğuydum" diyen oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. akın Asya'nın küçük oğlu Samet'i canlandıran ve Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan o kadın oyuncu kimmiş...