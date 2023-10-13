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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i yıllar sonra açıkladı! “5 yaşında bir kız çocuğuydum” Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz...

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasına adını yazdırdı. 1977 yapımı filmde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran oyuncu ise açıklamasıyla dikkat çekti. "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğuydum" diyen oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. akın Asya'nın küçük oğlu Samet'i canlandıran ve Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol alan o kadın oyuncu kimmiş...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:09 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:33
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i yıllar sonra açıkladı! “5 yaşında bir kız çocuğuydum” Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz... 1

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i yıllar sonra açıkladı! “5 yaşında bir kız çocuğuydum” Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz... 2

Kadir İnanır'ın deri ceketinden Türkan Şoray'ın yazmasına her detayıyla hafızalara kazınan filmde Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i yıllar sonra açıkladı! “5 yaşında bir kız çocuğuydum” Meğer Deli Yürek, Dudaktan Kalbe derken hep onu izlemişiz... 3

"Sevgi emektir" repliği dilden dile dolaşan filmde Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran oyuncu ise yıllar sonra ilk kez konuştu.

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