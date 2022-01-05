Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş...
05.01.2022 19:12
- Son Güncelleme: 05.01.2022 19:59
Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.