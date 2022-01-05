Vav TV İzle
Haberler Magazin Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş...

05.01.2022 19:12 - Son Güncelleme: 05.01.2022 19:59
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile yıllardır adından söz ettiren film, 7'den 70'e geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu ise merak konusu oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

Küçük Samet'in canlandıran oyuncunun, Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer yıllardır göz önündeymiş! Deli Yürek, Dudaktan Kalbe...

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk ve şimdiki halleri...

SON DAKİKA